Зеленський зустрівся з премʼєром Нідерландів Марком Рютте у Києві (ВІДЕО)

Президент України Володимир Зеленський 17 лютого зустрівся з премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте, який приїхав з візитом до Києва.

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Про це повідомив Зеленський.

"Радий вітати сьогодні в Києві мого і нашого друга – премʼєр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Нідерланди є одним із лідерів у військовій, фінансовій, гуманітарній сфері та юридичній допомозі нашій державі. Усі українці завжди будуть вдячні за цю підтримку й ніколи не забудуть про неї", - зазначив він.

Нагадаємо, у липні 2022 року прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте відвідав Київщину.