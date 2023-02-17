- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Зеленський зустрівся з премʼєром Нідерландів Марком Рютте у Києві (ВІДЕО)
Президент України Володимир Зеленський 17 лютого зустрівся з премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте, який приїхав з візитом до Києва.
Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.Підтримати delo.ua
Про це повідомив Зеленський.
"Радий вітати сьогодні в Києві мого і нашого друга – премʼєр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Нідерланди є одним із лідерів у військовій, фінансовій, гуманітарній сфері та юридичній допомозі нашій державі. Усі українці завжди будуть вдячні за цю підтримку й ніколи не забудуть про неї", - зазначив він.
Нагадаємо, у липні 2022 року прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте відвідав Київщину.Підписуйтесь на наш Telegram канал