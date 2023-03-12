Між Україною та США зростають розбіжності щодо закінчення війни, - ЗМІ

Через понад рік після початку повномасштабної війни за лаштунками між Вашингтоном і Києвом наростають розбіжності щодо цілей війни, і вимальовуються потенційні точки напруги щодо того, як і коли закінчиться конфлікт.

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Про це пише видання Politico.

Журналісти поспілкувалися з американськими посадовцями, конгресменами та експертами, які повідомили, що між Вашингтоном і Києвом зростають розбіжності щодо цілей війни, того, як і коли мають припинитися бойові дії.

У Вашингтоні вже поповзли чутки про те, наскільки буде надійним слово президента США Джо Байдена, яке дане Україні про незмінність підтримки, з урахуванням наближення президентських виборів.

"Хоча президент Байден пообіцяв Україні непохитну підтримку, США чітко дали зрозуміти Києву, що не можуть безкінечно тримати фінансування на тому ж рівні, як зараз", - зауважує видання.

Politico наголошує, що попри двопартійну підтримку, серед республіканців зростає група скептиків, які виступають проти використання американських коштів на підтримку України.

Серед тих, хто висловив сумнів у довгостроковій підтримці, є речник Палати представників Кевін Маккарті, який заявив, що США не запропонують Україні карт-бланш, і відхилив запрошення Зеленського поїхати до Києва.

Видання виділяє й інші точки напруги між Україною та США: диверсія на газопроводі "Північний потік", жорстока оборона українського міста Бахмут і плани України боротьби за Крим.

Особливого значення зараз набуває питання Бахмута. Багато чиновників адміністрації США почали турбуватися про те, що Україна витрачає в Бахмуті стільки живої сили та боєприпасів, що це може позбавити їхньої можливості розпочати великий контрнаступ навесні. Київ поки що ігнорує думку Вашингтона.

«Звичайно, я не хочу принижувати ту величезну роботу, яку українські солдати та лідери доклали для захисту Бахмута — але я вважаю, що це більше символічне значення, ніж стратегічне та оперативне значення», — сказав міністр оборони США Ллойд Остін.

Також, як пише видання, часом виникали непорозуміння щодо постачання Вашингтоном зброї в Україну, так як Київ завжди хотів отримувати більше та чекав на наступний пакет поставок. Незважаючи на те, що більшість в адміністрації Білого дому з розумінням ставляться до відчайдушного бажання Києва захистити себе, чиновники скаржаться на відсутність належної вдячності.

Нещодавнє повідомлення про те, що Пентагон проти надання Міжнародному кримінальному суду доказів можливих військових злочинів Росії також завдало ще одного удару американсько-українській єдності.

Крім того, офіційні особи США вважають, що наполеглива вимога Зеленського про те, щоб вся Україна, включаючи Крим, який був окупований Росією у 2014 році, була повернута Україні до початку будь-яких мирних переговорів, лише продовжить війну.

Більше того, Пентагон постійно висловлював сумніви, що українські сили, незважаючи на те, що вони озброєні новітньою західною зброєю, зможуть витіснити Росію з Криму.

Держсекретар Ентоні Блінкен сигналізував Києву, що потенційне повернення Криму Україні буде червоною лінією для Путіна, що, можливо, призведе до різкої ескалації з боку Москви.

Нещодавно Politico писало, що американські конгресмени звернулися до Байдена з закликом відправити F-16 в Україну. Однак у Білому домі виступили на захист позиції президента США не надавати ці літаки.

Водночас команда президента України Володимира Зеленського працює над розблокуванням рішення країн-партнерів щодо передачі ЗСУ першої ескадрильї іноземних бойових літаків. У Міноборони України впевнені, що ЗСУ все ж отримають літаки-винищувачі від партнерів.