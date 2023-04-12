Франція блокує рішення ЄС про фінансування поставок снарядів в Україну, – ЗМІ

Франція блокує рішення Європейського Союзу щодо фінансування постачання боєприпасів в Україну. Про це повідомляє PAP із посиланням на джерело в ЄС.

Зазначається, що політична угода має бути трансформована в юридичний документ і перемовини з цього приводу тривають. Із 2 млрд євро, які мають бути виділені Європейським фондом миру, половину буде використано для відшкодування витрат на постачання боєприпасів зі складів держав-членів. Але там наразі недостатньо снарядів, у звʼязку з чим їх необхідно закупити за межами ЄС.

"Однак проти цього виступила Франція. У цій ситуації рішенням було б купити боєприпаси у третій країні, а потім відшкодувати їх зі складів держав-членів шляхом передачі іншої зброї третій країні. З цього приводу ведуться переговори", – сказав співрозмовник видання.

При цьому він зауважив, що ще більшою проблемою є кошти, які мають піти на спільні замовлення у європейської промисловості, тобто де-факто у Польщі, Франції та Німеччині.

"Французи заблокували рішення ЄС щодо другого мільярда євро до Різдва. У проєкті містилося положення, що відшкодування боєприпасів повинне проводитися лише на підставі вимоги, поданої Україною. Париж, однак, хоче, не пояснюючи причин, виключити це положення. Це також означало б можливість повернення боєприпасів, на що українська сторона не претендувала. Крім рішення щодо боєприпасів, Франція хоче додати можливість відшкодування постачання ракет", – повідомило джерело.

Деякі дипломати вважають, що за рішенням Франції може стояти лобіювання з боку оборонних компаній.

"Ідеться про створення механізму примусового замовлення конкретного обладнання, яке українській стороні насправді може не бути потрібним", – висловився один дипломат ЄС.

Нагадаємо, на початку березня країни ЄС дійшли консенсусу щодо прискореного постачання та закупівлі артснарядів, щоб допомогти Україні.

20 березня Норвегія та 17 ​​країн блоку підписали проєкт спільної закупівлі боєприпасів. Пізніше до нього приєдналися ще кілька держав.

Передбачалося, що ЄС закупить один мільйон снарядів для України протягом 12 місяців. 23 березня лідери країн Європейського Союзу підтримали цю ініціативу.

Пізніше Politico писало, що посли ЄС не змогли досягти згоди у питанні закупівлі снарядів. За даними ЗМІ, суперечка стосується питання, з ким будуть укладатися контракти на виробництво.