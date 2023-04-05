1 млрд євро на боєприпаси для України. У ЄС не можуть домовитися, як витратити кошти

Посли Європейського Союзу на зустрічі 5 квітня не змогли досягти згоди у питанні закупівлі боєприпасів для України. Ці суперечки уповільнюють реалізацію угоди про надання снарядів.

Про це повідомляє Politico.

Як зазначається, посли ЄС не змогли досягти значного прогресу в одному з ключових питань плану з закупівлі боєприпасів для України.

Суперечка стосується питання, з ким будуть укладатись ці контракти на виробництво боєприпасів – тільки з компаніями ЄС чи вони будуть відкриті й для зовнішніх виробників.

За даними співрозмовників Politico, Франція підтримує перший варіант разом із Грецією та Кіпром, які хочуть уникнути контрактів з турецькими виробниками.

Натомість посли змогли дійти згоди у питанні передання Україні боєприпасів із власних складів. Очікується, що відповідний юридичний документ буде опублікований наступного тижня.

Нагадаємо, на початку березня країни ЄС дійшли консенсусу щодо прискореного постачання та закупівлі артснарядів, щоб допомогти Україні.

20 березня Норвегія та 17 ​​країн блоку підписали проєкт спільної закупівлі боєприпасів. Пізніше до нього приєдналися ще кілька держав.

Передбачається, що ЄС закупить один мільйон снарядів для України протягом наступних 12 місяців. 23 березня лідери країн Європейського Союзу підтримали цю ініціативу.

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