1 млрд евро на боеприпасы для Украины. В ЕС не могут договориться, как потратить средства

Послы Европейского Союза на встрече 5 апреля не смогли достичь согласия по закупке боеприпасов для Украины. Эти споры замедляют реализацию соглашения о предоставлении снарядов.

Об этом сообщает Politico.

Как отмечается, послы ЕС не смогли добиться значительного прогресса по одному из ключевых вопросов плана по закупке боеприпасов для Украины.

Спор касается вопроса, с кем будут заключаться эти контракты на производство боеприпасов – только с компаниями ЕС или они будут открыты и для внешних производителей.

По данным собеседников Politico, Франция поддерживает первый вариант вместе с Грецией и Кипром, желающими избежать контрактов с турецкими производителями.

Зато послы смогли прийти к согласию в вопросе передачи Украине боеприпасов из собственных складов. Ожидается, что соответствующий юридический документ будет опубликован на следующей неделе.

Напомним, в начале марта страны ЕС пришли к консенсусу относительно ускоренной поставки и закупки артснарядов, чтобы помочь Украине.

20 марта Норвегия и 17 стран блока подписали проект совместной закупки боеприпасов. Позже к нему присоединились еще несколько стран.

Предполагается, что ЕС закупит один миллион снарядов для Украины в течение следующих 12 месяцев. 23 марта лидеры стран Европейского Союза поддержали эту инициативу.

Фото: ua.depositphotos.com