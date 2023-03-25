"Нужны очень быстро". Премьер Польши будет настаивать на закупке снарядов для Украины за пределами ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намерен убеждать другие страны Европейского Союза в необходимости совместной закупки боеприпасов за пределами блока. Об этом он заявил в интервью RMF FM.

"В Брюсселе есть такой секрет Полишинеля, что в Европе нет боеприпасов. Однако есть несколько регионов в мире, в том числе Южная Корея, Израиль, где этих снарядов гораздо больше. Поэтому я надеюсь, что наши совместные переговоры с Еврокомиссией, несколькими ключевыми странами, Германией и Францией приведут к быстрому приобретению боеприпасов, потому что Украине эти боеприпасы нужны здесь и сейчас", – высказался глава правительства Польши.

Против закупки вооружения за пределами ЕС выступает Франция.

"Я буду убеждать их, потому что боеприпасы нужны очень быстро. Поскольку у нас нет таких боеприпасов здесь, в Европе, в достаточном количестве, мы должны покупать их извне, так же, как Польша сейчас покупает суперсовременное оружие К2, К9 и Abrams из-за границы", – сказал Моравецкий.

Однако он добавил, что на закупку оружия для Украины нужно согласие и страны-продавца, например, Южной Кореи.

"С этого нужно начинать. Мы можем это сделать только в том случае, если тот, кто нам продает, даст разрешение на экспорт, даст разрешение на передачу этих боеприпасов. Мы, безусловно, надежный партнер, поэтому будем делать это только по согласованию", – заметил премьер.

Напомним, в начале марта страны ЕС пришли к консенсусу относительно ускоренной поставки и закупки артснарядов, чтобы помочь Украине.

20 марта Норвегия и 17 стран блока подписали проект совместной закупки боеприпасов. Позже к нему присоединились еще несколько стран.

Предполагается, что ЕС закупит один миллион снарядов для Украины в течение следующих 12 месяцев. 23 марта лидеры стран Европейского Союза поддержали эту инициативу.