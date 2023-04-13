Рада Європи затвердила виділення €1 млрд на боєприпаси для України

Сьогодні Рада ЄС ухвалила виділення допомоги Україні в 1 мільярд євро в рамках Європейського фонду миру (EPF). Це дозволить ЄС відшкодовувати державам-членам боєприпаси, надані Україні, з існуючих запасів або за рахунок зміни пріоритетів існуючих замовлень протягом періоду з 9 лютого по 31 травня 2023 року.

"Сьогоднішнім рішенням ми вводимо в дію першу частину історичної угоди, досягнутої лідерами ЄС, щодо підтримки негайної поставки артилерійських боєприпасів для українських збройних сил на суму 1 мільярд євро", - повідомив Жозеп Боррель, Верховний представник із закордонних справ і політики безпеки.

Він підкреслив, що немає кращої демонстрації єдиної рішучості ЄС продовжувати підтримувати законне право України на самооборону від жорстокого російського агресора.

Сьогоднішнє рішення імплементує першу частину угоди Ради від 20 березня 2023 року про тристоронній підхід, спрямований на прискорення поставок і спільних закупівель артилерійських боєприпасів.

Разом із попередніми сімома траншами підтримки, затверджена сьогодні допомога збільшує загальний внесок ЄС для України в рамках EPF до 4,6 мільярда євро.

"ЄС залишається непохитним у своїй підтримці українських військових у захисті країни від незаконної російської агресії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ще на початку березня країни ЄС дійшли консенсусу щодо прискореного постачання та закупівлі артснарядів, щоб допомогти Україні. 20 березня Норвегія та 17 ​​країн блоку підписали проєкт спільної закупівлі боєприпасів. Пізніше до нього приєдналися ще кілька держав.