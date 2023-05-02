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Для наступления и разминирования: Дания сформировала свой крупнейший пакет военной помощи для Украины

военная помощь от Дании
Украинские военные проходили обучение в Великобритании при поддержке Дании. Фото: Генеральный штаб ВСУ

Дания направит Украине пакет военной помощи на сумму 1,7 миллиарда датских крон (около $ 250 млн), который является самым большим из всех, что ранее страна предоставляла украинским силам. В него войдут средства для разминирования, а также техника, которая, как считают в Копенгагене, необходима ВСУ для контрнаступления.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Дании.

В пакет включили:

  • бронированные эвакуационно инженерные машины;
  • средства разминирования, способные противодействовать минам и используются для разминирования;
  • шланги для разминирования;
  • минометные гранаты;
  • боеприпасы к артиллерийской установке Carl Gustaf;
  • передвижные полевые мосты;
  • приборы ночного видения;
  • средства, предназначенные для закупки ПВО;
  • 50 миллионов евро для закупки НАТО нелетальной техники для Украины.

"Пакет помощи является наибольшим от Дании и предназначен для поддержки будущего украинского наступления. Пакет требует разрешения финансового комитета", — отметили в ведомстве, уточнив, что теперь поддержка от Дании достигает 11 миллиардов датских крон.

Ранее Дания оказывала Украине военную помощь  еще на 1 миллиард крон (около 134 миллиона евро, или 5,2 миллиарда гривен). До этого, в январе Дания решила передать Украине все свои 19 самоходных артиллерийских установок Caesar французского производства. В феврале в украинском Минобороны отмечали, что она уже их получили.

Автор:
Вита Молодан