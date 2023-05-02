Для наступления и разминирования: Дания сформировала свой крупнейший пакет военной помощи для Украины

Дания направит Украине пакет военной помощи на сумму 1,7 миллиарда датских крон (около $ 250 млн), который является самым большим из всех, что ранее страна предоставляла украинским силам. В него войдут средства для разминирования, а также техника, которая, как считают в Копенгагене, необходима ВСУ для контрнаступления.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Дании.

В пакет включили:

бронированные эвакуационно инженерные машины;

средства разминирования, способные противодействовать минам и используются для разминирования;

шланги для разминирования;

минометные гранаты;

боеприпасы к артиллерийской установке Carl Gustaf;

передвижные полевые мосты;

приборы ночного видения;

средства, предназначенные для закупки ПВО;

50 миллионов евро для закупки НАТО нелетальной техники для Украины.

"Пакет помощи является наибольшим от Дании и предназначен для поддержки будущего украинского наступления. Пакет требует разрешения финансового комитета", — отметили в ведомстве, уточнив, что теперь поддержка от Дании достигает 11 миллиардов датских крон.

Ранее Дания оказывала Украине военную помощь еще на 1 миллиард крон (около 134 миллиона евро, или 5,2 миллиарда гривен). До этого, в январе Дания решила передать Украине все свои 19 самоходных артиллерийских установок Caesar французского производства. В феврале в украинском Минобороны отмечали, что она уже их получили.