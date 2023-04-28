Дания предоставит Украине 1 миллиард евро на восстановление

Правительство Дании запустило новую программу поддержки Украины на 2023 год. Министр иностранных дел Ларс Люкке Расмуссен сообщил, что для этого страна выделит дополнительно 1 млдр евро.

Об этом Расмуссен рассказал на пресс-конференции в Одессе.

Он сообщил, что эти средства пойдут на восстановление Украины. При этом особое внимание чиновник обратил на восстановление Николаева.

Расмуссен осуждает российские ракетные удары по Николаеву, но они придают решимость Дании поддерживать Украину. Он подчеркнул, что свобода не дается впустую и пока украина противостоит агрессии РФ, Дания будет стоять с ней рядом, поскольку успеха можно добиться только вместе.

Министр добавил, что за последний год Дания предоставила помощь Украине на сумму в 7,5 млн. евро.

Напомним, в марте королевство Дания и Николаевская область подписали меморандум об восстановлении региона. Предполагается, что в регионе будут активно работать не только над восстановлением жилья, но и промышленности.

Также Дания намерена оказать Украине военную помощь еще на 1 миллиард крон (около 134 миллиона евро, или 5,2 миллиарда гривен).

В новый пакет помощи войдут, в частности, боеприпасы для стрелкового оружия, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые мины и ракеты противовоздушной обороны.