Названа страна, которая займется восстановлением Николаевской области

Королевство Дания и Николаевская область подписали меморандум об восстановлении региона, сообщила в Facebook глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

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Она подписала документ от региона, от Дании подпись поставил посол этого государства в Украине Оле Эгберг Миккельсен.

Предполагается, что в регионе будут активно работать не только над восстановлением жилья, но и промышленности. Местные власти отмечают, что таким образом в регионе будут увеличивать количество рабочих мест, а значит, эвакуированные граждане будут возвращаться.

"Мы уже нашли общую заинтересованность в судостроении, ведь у Николаева есть мощные заводы, а Дания – современные технологии производства", — рассказала Замазеева.

Она также затронула вопрос создания в Николаеве датского квартала или парка. Это, по мнению главы Николаевского областного совета, создаст условия для публичного взаимодействия с датскими партнерами.

Напомним, план восстановления Украины оценивается, по последним оценкам, в 750 миллиардов долларов, а основным источником восстановления государства, как считают в правительстве, должны стать конфискованные активы России.

Также страны-партнеры практикуют идею, когда они выбирают для себя один регион Украины, восстановлением которого они будут заниматься.