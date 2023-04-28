Данія надасть Україні 1 мільярд євро на відбудову

Уряд Данії запустив нову програму підтримки України на 2023 рік. Міністр закордонних справ Ларс Люкке Расмуссен повідомив, що для цього країна виділить додатково 1 млдр євро.

Про це Расмуссен розповів під час прес-конференції в Одесі.

Він повідомив, що ці кошти підуть на відновлення України. При цьому особливу увагу посадовець звернув на відбудову Миколаєва.

Расмуссен засуджує російські ракетні удари по Миколаєву, але вони додають рішучості Данії підтримувати Україну. Він наголосив, що свобода не дається даремно і поки україна протистоїть агресії РФ, Данія стоятиме з нею поруч, оскільки успіху можна досягти лише разом.

Міністр додав, що за останній рік Данія надала допомогу Україні на суму в 7,5 млн євро.

Нагадаємо, у березні королівство Данія та Миколаївська область підписали меморандум про відбудову регіону. Передбачається, що в регіоні активно працюватимуть не лише над відбудовою житла, а й промисловості.

Також Данія має намір надати Україні військову допомогу ще на 1 мільярд крон (близько 134 мільйонів євро, або 5,2 мільярда гривень).

До нового пакету допомоги увійдуть, зокрема, боєприпаси для стрілецької зброї, великокаліберні кулемети, протитанкові міни та ракети протиповітряної оборони.