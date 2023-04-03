8 тисяч снарядів для ЗСУ передадуть Данія і Норвегія

Данія та Норвегія підписали домовленість щодо передачі Україні 8 тисяч снарядів. Нову військову допомогу анонсували в міністерстві оборони Данії.

Збірка боєприпасів для України буде вестися спільно двома країнами. Норвегія займеться корпусами снарядів, Данія надасть вміст для боєприпасів – порохові заряди, вогнегасники та запальні трубки.

“Українці й надалі мають велику та нагальну потребу в амуніції для боротьби за свободу проти Росії. Разом з іншими країнами ЄС і НАТО Данія перебуває в процесі зустрічі з вами з низкою різних військових внесків. Наша співпраця з Норвегією є важливим прикладом цього”, - заявив виконуючий обов’язки міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

Терміни, в які будуть випущені та доставлені снаряди, не вказуються, проте передбачається, що цю допомогу передадуть разом з артилерійськими системами Caesar, на які Данія погодилася на початку 2023 року. Ці боєприпаси зможуть використовуватися CAESAR.

У березні 2023 року Франція заявила, що вдвічі збільшить постачання 155-мм артилерійських боєприпасів для України. Таким чином країна постачатиме до двох тисяч таких снарядів на місяць.

Зазначимо, Данія надала Україні військову підтримку та пожертви на загальну суму 6,2 мільярда датських крон.

У березні 2023 року Данія заявила про плани виділити Україні військову допомогу ще на 1 мільярд крон. До нового пакету допомоги увійдуть, зокрема, боєприпаси для стрілецької зброї, великокаліберні кулемети, протитанкові міни та ракети протиповітряної оборони.

У лютому 2023 року парламент Норвегії затвердив п'ятирічну допомогу Україні на 7 млрд євро. Щороку Норвегія виділятиме Україні близько 15 мільярдів крон. Гроші підуть на військову допомогу Україні і гуманітарну діяльність.