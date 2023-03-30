Норвегія подарує Україні 12 дизель-поїздів впродовж 2023 року

Норвезький уряд планує передати 12 дизель-поїздів, про які раніше просила влада України. Перші чотири поїзди мають надійти до літа - повідомило видання Nettavisen.

Загалом, впродовж 2023 року Норвегія планує передати 12 поїздів, перші чотири мають надійти до літа - анонсував міністр транспорту Норвегії Йон-Івар Нігорд.

"Транспорт має вирішальне значення для того, щоб все працювало. Вони (українці - ред.) перебувають у воєнній ситуації, і потрібно перевозити багато матеріалів, продуктів харчування та цивільної допомоги", - додав міністр транспорту Норвегії.

Перед використанням в Україні поїзди потрібно підготувати. Адже ця модель транспорту була розроблена під європейську колію 1435 мм, тому на них потрібно буде замінити рейки під ширшу залізницю.

Зауважимо, що поїзди не є новими - їм 40 років. Проте влада України сама зробила запит на цей тип рухомого складу - пояснив норвезький міністр транспорту.

До України надійдуть поїзди Norske Tog Class 92, які виготовила у 1984-1985 роках німецька вагонобудівна компанія Duewag. Вони мають 168 місць та розраховані на швидкість до 140 км/год.

Витрати на транспортування і підготовку складуть 10-12 мільйонів норвезьких крон (приблизно 1 млн євро).

20 березня до України прибули вісім танків Leopard 2. Їх та ще чотири допоміжні машини й кошти на боєприпаси та запчастини передала Норвегія.

Також Норвегія заявила про передачу ще двох повністю укомплектованих взводів системи протиповітряної оборони NASAMS у співпраці зі США.

Нагадаємо, у березні 2023 року у Норвегії заявили про фінансову допомогу релокованим українським підприємствам. Норвезька рада у справах біженців (NRC) самостійно відбере підприємства для надання фінансової та інших видів допомоги.Серед першочергових критеріїв відбору - підприємство переміщене до Львівської або Тернопільської областей, має чіткі бізнес-ідеї та потенціал для створення робочих місць, особливо серед молоді, жінок та осіб з інвалідністю.