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Норвегія подарує Україні 12 дизель-поїздів впродовж 2023 року
Норвезький уряд планує передати 12 дизель-поїздів, про які раніше просила влада України. Перші чотири поїзди мають надійти до літа - повідомило видання Nettavisen.
Загалом, впродовж 2023 року Норвегія планує передати 12 поїздів, перші чотири мають надійти до літа - анонсував міністр транспорту Норвегії Йон-Івар Нігорд.
"Транспорт має вирішальне значення для того, щоб все працювало. Вони (українці - ред.) перебувають у воєнній ситуації, і потрібно перевозити багато матеріалів, продуктів харчування та цивільної допомоги", - додав міністр транспорту Норвегії.
Перед використанням в Україні поїзди потрібно підготувати. Адже ця модель транспорту була розроблена під європейську колію 1435 мм, тому на них потрібно буде замінити рейки під ширшу залізницю.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зауважимо, що поїзди не є новими - їм 40 років. Проте влада України сама зробила запит на цей тип рухомого складу - пояснив норвезький міністр транспорту.
До України надійдуть поїзди Norske Tog Class 92, які виготовила у 1984-1985 роках німецька вагонобудівна компанія Duewag. Вони мають 168 місць та розраховані на швидкість до 140 км/год.
Витрати на транспортування і підготовку складуть 10-12 мільйонів норвезьких крон (приблизно 1 млн євро).
20 березня до України прибули вісім танків Leopard 2. Їх та ще чотири допоміжні машини й кошти на боєприпаси та запчастини передала Норвегія.
Також Норвегія заявила про передачу ще двох повністю укомплектованих взводів системи протиповітряної оборони NASAMS у співпраці зі США.
Нагадаємо, у березні 2023 року у Норвегії заявили про фінансову допомогу релокованим українським підприємствам. Норвезька рада у справах біженців (NRC) самостійно відбере підприємства для надання фінансової та інших видів допомоги.Серед першочергових критеріїв відбору - підприємство переміщене до Львівської або Тернопільської областей, має чіткі бізнес-ідеї та потенціал для створення робочих місць, особливо серед молоді, жінок та осіб з інвалідністю.