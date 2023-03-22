Норвегія надасть фінансову допомогу релокованим підприємствам: що відомо

Норвезька рада у справах біженців (NRC) надасть фінансову допомогу релокованим українським підприємствам.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

"Через військову агресію Росії проти України бізнес змушений був релокуватись з регіонів, де ведуться активні бойові дії, в більш безпечні… Підписаний сьогодні меморандум про взаєморозуміння з Норвезькою радою у справах біженців дозволить надати додаткову допомогу, зокрема фінансову, таким підприємствам, щоб вони могли швидше адаптуватись та наростити виробничі потужності в нових регіонах", - зазначила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Як зазначається, меморандум передбачає, що Мінекономіки надасть Норвезькій раді у справах біженців інформацію щодо релокованих суб’єктів господарювання, після чого рада самостійно відбере підприємства для надання фінансової та інших видів допомоги.

Серед першочергових критеріїв відбору - підприємство переміщене до Львівської або Тернопільської областей, має чіткі бізнес-ідеї та потенціал для створення робочих місць, особливо серед молоді, жінок та осіб з інвалідністю.

У рамках цього меморандуму NRC планує надавати пряму допомогу мікро-, малим та середнім підприємствам впродовж 12 місяців.

Нагадаємо, раніше парламент Норвегії схвалив п'ятирічну програму підтримки України. На неї виділять 75 млрд норвезьких крон, це майже 7 млрд євро.

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