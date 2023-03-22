Норвегия предоставит финансовую помощь релокированным предприятиям: что известно

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) предоставит финансовую помощь украинским предприятиям, которые были вынуждены переехать в безопасные регионы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

"Из-за военной агрессии России против Украины бизнес вынужден был релоцироваться из регионов, где ведутся активные боевые действия, в более безопасные… Подписанный сегодня меморандум о взаимопонимании с Норвежским советом по делам беженцев позволит оказать дополнительную помощь, в том числе финансовую, таким предприятиям, чтобы они могли быстрее адаптироваться и нарастить производственные мощности в новых регионах", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

Как отмечается, меморандум предусматривает, что Минэкономики предоставит Норвежскому совету по делам беженцев информацию о релокированных субъектах хозяйствования, после чего совет самостоятельно отберет предприятия для предоставления финансовой и других видов помощи.

Среди первоочередных критериев отбора - предприятие перемещено во Львовскую или Тернопольскую области, имеет четкие бизнес-идеи и потенциал для создания рабочих мест, особенно среди молодежи, женщин и лиц с инвалидностью.

В рамках этого меморандума NRC планирует оказывать прямую помощь микро-, малым и средним предприятиям в течение 12 месяцев.

Напомним, ранее парламент Норвегии одобрил пятилетнюю программу поддержки Украины. На нее выделят 75 млрд норвежских крон, это почти 7 млрд евро.

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