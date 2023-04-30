Чехія шукає способи збільшити поставки боєприпасів в Україну

Чехія разом з іншими союзникам шукатиме можливості збільшити постачання боєприпасів в Україну. Про це заявив президент Чехії Петр Павел після поїздки до України, де очільник країни ЄС, зокрема, відвідав Дніпро і Київ - повідомили Cesce Noviny.

За словами президента Чехії, Україні критично не вистачає боєприпасів, необхідних для контрнаступу проти Росії та відновлення контролю над своєю територією.

“Звичайно, технології теж у дефіциті, але критична нестача боєприпасів не тільки обмежує здатність України ефективно захищатися, а й певною мірою обмежує її здатність вести успішний контрнаступ. І якщо вони хочуть відновити контроль над окупованою територією, яку Росія агресивно утримує вже понад рік, то іншого шляху, окрім контрнаступу, немає”, - заявив Петр Павел.

Президент Чехії додав, союзники постачають Україні дуже ефективну техніку, наприклад, сучасні танки, але з абсолютно мінімальною кількістю боєприпасів. Українці можуть розмістити техніку лише на кілька днів, а потім її потрібно забрати.

“Ми продовжуватимемо шукати способи не лише збільшити постачання боєприпасів із наших джерел, але й творчо шукатимемо шляхи у співпраці з нашими союзниками, можливо, іншими країнами, щоб отримати те, що їм потрібно, Україні за короткий період. час", - заявив президент Чехії.

За словами очільника країни, необхідні боєприпаси часто вже не виробляються в Чехії, але є в деяких інших країнах, які традиційно купували радянську техніку.

Нагадаємо, 28 квітня президент Чехії Петр Павел та лідерка Словаччини Зузана Чапутова прибули в Україну з робочим візитом.

Під час поїздки президент Чеської Республіки Петр Павел висловився на підтримку членства України в ЄС і НАТО і наголосив, що Україна і Чехія підготували шість проєктів зі спільного виробництва зброї та боєприпасів. За його словами, Чехія готова запропонувати підтримку та співпрацю у сфері енергетики, транспортної інфраструктури та житлового господарства. З метою поглиблення співпраці та полегшення реалізації проектів двосторонньої взаємодії Чехія планує відкрити Генеральне консульство у Дніпрі.