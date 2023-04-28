Президенти Чехії та Словаччини прибули з візитом до Києва (ФОТО/ВІДЕО)

Президент Чехії Петр Павел та лідерка Словаччини Зузана Чапутова у п'ятницю, 28 квітня, прибули з офіційним візитом до України.

Про це голова Чехії повідомив у Twitter.

"Ми з президентом Словаччини обоє усвідомлюємо цінність свободи та справедливості. Важко на власні очі побачити, що українці платять за це найдорожчу ціну. Кров і життя власних громадян. У боротьбі з агресором захищає спільне. Тому ми будемо стояти за ними", — написав Павел.