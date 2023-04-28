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Президенты Чехии и Словакии прибыли с визитом в Киев (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Чехии Петр Павел и лидер Словакии Зузана Чапутова в пятницу, 28 апреля, - в день, когда РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине, - прибыли с официальным визитом в Киев.
Об этом глава Чехии сообщил в Twitter.
"Мы с президентом Словакии оба осознаем ценность свободы и справедливости. Трудно своими глазами увидеть, что украинцы платят за это самую дорогую цену. Кровь и жизнь собственных граждан. В борьбе с агрессором защищают общее. Потому мы будем стоять за ними", — написал Павел.
"Позорные атаки минувшей ночью на несколько украинских городов, среди которых Умань и Днепр, в результате которых погибли невинные люди, напоминают, что мы не можем отворачивать глаза" – написала Чапутова в Facebook, назвав совместный визит в Украину с президентом Павелом "новой эрой отношений между главами государств Словакии и Чехии.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По данным чешского издания Denik N, лидеры двух стран вместе посетили Бородянку в Киевской области, а также должны встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Накануне в Украину с официальным визитом прибывал генсек НАТО Йенс Столтенберг, до этого встречавшийся в Брюсселе с Павелом. Тогда Столтенберг и Зеленский затронули четыре основных вопроса.