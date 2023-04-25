Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС, — Стефанчук

По итогам встречи с председателем Национального Совета Словацкой Республики Борисом Колларом председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что Словакия поддержала предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Об этом Стефанчук сообщил в Facebook.

"Рассчитываю , что такой же будет поддержка дальнейшей европейской интеграции Украины", - отметил он.

Стефанчук провел переговоры со словацким коллегой. Фото: Facebook Ruslan Stefanchuk

Стефанчук во время переговоров подчеркнул , что еще одной стратегической целью Украины является членство в НАТО и украинцам важна поддержка Словакии.

Председатель Национального Совета Словацкой Республики Борис Коллар. Фото: Facebook Ruslan Stefanchuk

"Детально остановились на вопросе спецтрибунала. Парламент Словакии принял постановление, поддерживающее его создание. Сегодня услышал от коллеги твердую позицию: Россия — страна-агрессор, которая должна быть наказана и должна возместить все убытки, нанесенные Украине", — резюмировал глава ВРУ.

Напомним, в ЕС заявили, что страны Евросоюза могут начать обсуждение перспективы начала переговоров о вступлении Украины и Молдовы в евросообщество на предстоящем в декабре зимнем саммите.