Польша, Чехия и Словакия призвали сделать все для победы Украины и не допустить заморозки войны с РФ

Премьер-министры Чехии Петр Фиала, Словакии Эдуард Хегер и Польши Матеуш Моравецкий призывают к продолжению международной поддержки Украины до тех пор, пока российские войска полностью не уйдут с ее территории, и недопущению превращения этой войны в "замороженный" конфkикт. Об этом говорится в их статье для американского журнала Foreign Affairs.

"Становится все более очевидным, что Россия давно решила, что она с нами воюет... К нашему призыву следует отнестись серьезно: если Россия победит, а Украина падет, следующей может стать Центральная Европа", - заявляют они.

Как указывают лидеры трех стран, в течение многих лет Кремль систематически подрывал международную стабильность и безопасность, нарушая международное право, применяя силу или угрожая ее применением, а также подрывая демократические институты посредством политической и гибридной войны, и его акт агрессии против Украины является лишь самым крайним выражением этой политики.

По их мнению, победа над Россией сейчас, в Украине, станет четким сигналом о том, что в Восточной Европе нет места замороженным конфликтам и бесконечным войнам, а "тиранам повсюду" станет ясно, что агрессия не несет им вознаграждения и им не будет позволено "разделить планету на сферы своего злого влияния". В этом контексте они также заявили, что разделяют озабоченность США в отношении "свободы и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе".

"Прекращение войны с Россией, все еще владеющей Крымом и территориями на востоке Украины, было бы равносильно открытому приглашению всех авторитарных сумасшедших, которые считают нормальным вторгаться к своим соседям на основе сфабрикованных и основанных на ненависти нарративов, убивая сотни или тысячи ни в чем не повинных мирных жителей", - заявили Фиала, Хегер и Моравецкий.

Премьеры подчеркивают, что мир может наступить только на условиях Украины, а замораживание конфликтов является "излюбленным способом России выиграть время, делая вид, что она положила конец войне, которую сама же и начала".

"Замороженный конфликт не принесет стабильности и не улучшит безопасность или экономические условия в долгосрочной перспективе. Скорее, это позволило бы России перегруппировать и перестроить свои силы, продолжая вести политическую войну и экспортировать свою имперскую идеологию", - считают они.

Главы правительств указывают, что история их стран научила их тому, что важно "противостоять злу и поддерживать тех, кто сопротивляется", а нынешняя война придала новую энергию НАТО, что не может не обнадеживать.

При этом, по их мнению, помощь Украине не означает подрыв собственной обороноспособности стран альянса, в том числе и потому что речь идет и о развитии их собственной оборонной промышленности.

"Многие члены НАТО сейчас делают больше для увеличения расходов на оборону и модернизации своих вооруженных сил, чем когда-либо в истории альянса. Наша общая безопасность потребует еще больше ресурсов, как финансовых, так и человеческих, чтобы сохранить наше военное и технологическое превосходство в будущем. Европейцы показали, что они способны нести свою справедливую долю бремени", - отмечают премьеры.

Представители Чехии, Словакии и Польши подчеркивают необходимость обеспечения получения Украиной всего оружия и финансовой помощи, необходимых для победы над Россией и полного восстановления ее суверенитета и территориальной целостности.

"Сейчас не время ослаблять нашу решимость. Поскольку этой весной борьба на поле боя обостряется, мы смотрим в сторону лета и осени... Наша военная поддержка до сих пор оказывалась жизненно важной в бою. Учитывая неизбирательные обстрелы и нацеливание со стороны России, априори нельзя исключать ни один вид обычного оружия", - указывают они.

В то же время, по словам авторов обращени, несмотря на важность выбора типов поставляемого оружия, иногда еще более важным является то, насколько быстро и смело принимаются эти решения.

"Каждое колебание, каждое промедление опасно для Украины. Предоставление ей рычагов, необходимых для победы, — лучший способ избежать затяжной войны. И мы должны помнить, что народ Украины наблюдает за нашими постоянными дискуссиями о типе оружия, которое мы не решаемся поставлять", - подчеркивают Фиала, Хегер и Моравецкий.

Кроме того, они отмечают необходимость создания специального трибунала, который бы привлек высшее руководство России к ответственности за совершенное им преступление агрессии.

"Мы услышали призыв Украины, и Совет Европы, институты ЕС и более 30 стран выразили свою поддержку созданию специального международного уголовного трибунала с таким мандатом. Мы также предлагаем конфисковать российские активы и резервы, которые на Западе оцениваются в 350-400 миллиардов долларов. Эти средства можно и нужно было использовать для послевоенного восстановления Украины", - говорится в статье.

Премьеры также выступили за предоставление Украине послевоенных гарантий безопасности до ее вступления в НАТО, поскольку, по их мнению, в Украине не будет инвестиций и устойчивого восстановления, если она не сможет защитить себя от будущей агрессии.

"На предстоящем саммите в Вильнюсе НАТО придется ответить на сложные, но неизбежные вопросы о будущем альянса, включая его отношения с Украиной и его будущую стратегию в отношении России... Настало время для альянса проложить четкий и заслуживающий доверия путь для членства Украины, если и когда Киев пожелает и когда позволят условия. А до тех пор мы должны быть готовы предоставить гарантии безопасности", - указали они.

Главы правительств трех восточноевропейских стран также выступили за корректировку политики, проводимой в отношении России, которая включала как сдерживание, так и диалог.

"Сдерживание и сила должны лежать в основе нашей позиции. Диалог может служить средством выражения решимости и разрешения напряженности, но не должен рассматриваться как самоцель. В течение многих лет мы терпеливо делились своими взглядами и разногласиями с Россией в различных контекстах, в том числе в Совете Россия-НАТО, но без особого эффекта. Разговор со стеной не изменит поведения россиян", - заявили премьеры.

По их мнению, столкнувшись с прекращением диалога с РФ, НАТО, как военно-политический союз, должно быть готово корректировать свою стратегию на ходу.