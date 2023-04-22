Трибунал для Путина будет гибридным - DW

Мероприятие склоняется к "гибридному трибуналу" для преследования ответственных в преступлении агрессии против Украины. Он может объединить юрисдикцию и процесс на основе международного права.

Об этом пишет DW.

В Брюсселе и странах G7 склоняются к тому, что наиболее реалистичной перспективой привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины будет гибридный трибунал, сообщил чиновник ЕС.

Он уточнил, что, по оценкам экспертов Европейского союза в области международного права, международный трибунал на основе украинской юрисдикции – самый ощутимый вариант осуществления правосудия в этом случае.

"Трибунал будет служить политическому императиву, заключающемуся в привлечении к ответственности", - сказал чиновник. Он добавил, что для ЕС крайне важно, чтобы Украина ратифицировала Римский статут.

Напомним, генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что российские лидеры должны предстать перед судом за вторжение в Украину, даже если их не могут арестовать и доставить в суд лично. Суд по преступлению агрессии должен проводить заочные заседания. Международный уголовный суд может преследовать военные преступления, преступления против человечности и геноцид в Украине, но не может преследовать преступление агрессии из-за юридических ограничений.