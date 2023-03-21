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Политика
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Трибунал для России. Украина собрала в Страсбурге коалицию из 33 государств – Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: пресс-служба МИД
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: пресс-служба МИД

Украина создала коалицию из 33 государств, поддерживающих спецтрибунал для России за агрессию против Украины. Представители стран собрались в Страсбурге для переговоров по теме трибунала.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

Первый день прошел 21 марта, на 22 марта запланирован второй день мероприятия.

"Сегодня и завтра в Страсбурге Украина собирает коалицию из 33 государств, работающих над созданием Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Трибунал имеет решающее значение для обеспечения ответственности за первое преступление, которое привело ко всем следующим российским зверствам", — резюмировал глава украинской дипломатии. 

Напомним, в сентябре 2022 года в Офисе президента представили послам 30 стран проект создания специального трибунала, который должен иметь юрисдикцию расследовать и привлечь к ответственности за преступление агрессии против Украины высшее политическое и военное руководство России.

Впоследствии украинские дипломаты начали создавать коалицию государств вокруг этой цели. В феврале первая страна Латинской Америки присоединилась к подготовке трибунала над РФ. В марте к коалиции стран, вместе работающих над созданием Специального трибунала, присоединилась Австрия, что свидетельствует о широкой географии союзников Украины по вопросу трибунала для РФ.

Автор:
Вита Молодан