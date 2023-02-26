Первая страна Латинской Америки присоединилась к подготовке трибунала над РФ

Гватемала первой из стран Латинской Америки согласилась присоединиться к созданию специального трибунала для наказания России за преступление агрессии против Украины.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Глава украинского МИД встретился с коллегой из Гватемалы Марио Адольфо Букаро Флоресом.

В ходе переговоров министры обсудили привлечение РФ к ответственности за полномасштабную агрессию против Украины.

"Гватемала - наш верный друг. Мы обсудили совместные усилия по привлечению России к ответственности, в частности, за преступление агрессии. Гватемала станет первой страной Латинской Америки, которая войдет в Основную группу по созданию специального трибунала за преступления агрессии против Украины", - отметил Кулеба.

Напомним, Украина рассматривает три модели специального трибунала по преступлению агрессии России против нашего государства, которые наработали по результатам практических дискуссий с союзниками Украины и другими странами цивилизованного мира.

В США полагают, что международный трибунал или другой механизм, в рамках которого Россию можно будет привлечь к ответственности за преступления против человечности и военные преступления в Украине, может быть готов к лету.

Тем временем ПАСЕ и Европейский парламент приняли резолюции, призывающие и поддержавшие трибунал для российских военных преступников.