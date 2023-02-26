Перша країна Латинської Америки долучилася до підготовки трибуналу над РФ

Гватемала першою серед країн Латинської Америки погодилася приєднатися до створення спеціального трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти України.

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Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Очільник українського МЗС зустрівся з колегою з Гватемали Маріо Адольфо Букаро Флоресом.

Під час переговорів міністри обговорили притягнення РФ до відповідальності за повномасштабну агресію проти України.

"Гватемала - наш вірний друг. Ми обговорили спільні зусилля щодо притягнення росії до відповідальності, зокрема за злочин агресії. Гватемала стане першою країною Латинської Америки, яка увійде до Основної групи зі створення спеціального трибуналу за злочини агресії проти України”, - зауважив Кулеба.

Зазначимо, Україна розглядає три моделі спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти нашої держави, які напрацювали за результатами практичних дискусій з союзниками України і іншими країнами цивілізованого світу.

В США вважають, що міжнародний трибунал, чи інший механізм, в рамках якого Росію можна буде притягнути до відповідальності за злочини проти людяності та воєнні злочини в Україні, може бути готовий до літа.

Тим часом ПАРЄ та Європейський парламент ухвалили резолюції, якими закликали та підтримали трибунал для російських воєнних злочинців.