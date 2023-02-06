Трибунал над російськими воєнними злочинцями: Україна та союзники розробили три моделі

Офіс Президента України розглядає три моделі спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, які напрацювали за результатами практичних дискусій з союзниками України і іншими країнами цивілізованого світу.

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Про це 6 лютого в Facebook повідомив заступник керівника ОП Андрій Смирнов.

Три варіанти створення трибуналу над російськими воєнними злочинцями:

На основі угоди України з ООН із прийняттям відповідної резолюції ГА ООН; На основі багатостороннього відкритого міжнародного договору між державами цивілізованого світу; Як суду, що працюватиме на основі українського права та української юрисдикції, із залученням міжнародного елементу для його побудови і діяльності.

Останній пункт, як уточнив Смирнов, означає, що такий суд буде частиною судової системи України, але до його структури залучать міжнародних суддів та прокурорів, а знаходитися він буде у Європі за міжнародної підтримки.

"Якщо коротко, перші два варіанти є прийнятними і дійсно продемонструють готовність світу до важкого юридичного удару по конкретним міжнародним злочинцям. Третій, гібридний варіант, містить ризики звуження юридичної оцінки триваючої агресії до рівня "міждержавного конфлікту", — пояснив Смирнов, який, згідно з указом президента, є координатором робочої групи з опрацювання створення спеціального міжнародного трибуналу.

В США вважають, що міжнародний трибунал, чи інший механізм, в рамках якого Росію можна буде притягнути до відповідальності за злочини проти людяності та воєнні злочини в Україні, може бути готовий до літа.

Тим часом ПАРЄ та Європейський парламент ухвалили резолюції, якими закликали та підтримали трибунал для російських воєнних злочинців.