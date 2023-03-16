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Еще одна страна присоединилась к созданию Спецтрибунала для России

Кулеба, министр иностранных дел, МИД
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Фейсбук-страница Кулебы

В четверг 16 марта Австрия присоединилась к коалиции стран, вместе работающих над созданием Специального трибунала для осуждения преступлений России на территории Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Благодарю Австрию за присоединение к коалиции стран, работающих над созданием Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины", - написал чиновник.

Кулеба добавил, что в настоящее время в состав основной группы уже входят 33 государства. В частности, еще две страны присоединились к коалиции накануне, 15 марта.

"С увеличением их количества растет и вера в то, что руководство России будет привлечено к ответственности", – отметил министр.

Специальный международный трибунал по преступлениям РФ против Украины может быть создан уже в этом году. Цивилизованные страны поддерживают такую инициативу украинских властей и присоединяются к коалиции. 7 марта к коалиции присоединилась Греция, а перед ней – Гватемала.

Первое заседание коалиции прошло 26 января, тогда к обсуждению присоединилась 21 страна. Следующее заседание должно состояться 21-22 марта в Страсбурге.