Еще одна страна присоединилась к созданию Спецтрибунала для России

В четверг 16 марта Австрия присоединилась к коалиции стран, вместе работающих над созданием Специального трибунала для осуждения преступлений России на территории Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Благодарю Австрию за присоединение к коалиции стран, работающих над созданием Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины", - написал чиновник.

I’m grateful to Austria for joining the coalition of countries working to establish the Special Tribunal for the Crime of Aggression Against Ukraine. 33 states are already part of the Core Group. As the number grows, so does trust that Russia’s leadership will be held to account. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 16, 2023

Кулеба добавил, что в настоящее время в состав основной группы уже входят 33 государства. В частности, еще две страны присоединились к коалиции накануне, 15 марта.

"С увеличением их количества растет и вера в то, что руководство России будет привлечено к ответственности", – отметил министр.

Специальный международный трибунал по преступлениям РФ против Украины может быть создан уже в этом году. Цивилизованные страны поддерживают такую инициативу украинских властей и присоединяются к коалиции. 7 марта к коалиции присоединилась Греция, а перед ней – Гватемала.

Первое заседание коалиции прошло 26 января, тогда к обсуждению присоединилась 21 страна. Следующее заседание должно состояться 21-22 марта в Страсбурге.