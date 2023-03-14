К коалиции по созданию спецтрибунала для РФ присоединились еще две страны

Специальный международный трибунал по преступлениям РФ против Украины может быть создан уже в этом году. Цивилизованные страны поддерживают такую инициативу украинских властей и присоединяются к коалиции.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что за создание Специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины выступили еще две страны.

"Еще две страны присоединились к коалиции за создание Специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины. 32 государства сейчас работают вместе, чтобы привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство РФ. Путин и его соратники предстанут перед судом", - написал он в твиттере.

Кулеба не уточнил, какие страны присоединились последними, но известно, что 7 марта к коалиции присоединилась Греция, а перед ней – Гватемала.

Гватемала первой из стран Латинской Америки согласилась присоединиться к созданию специального трибунала для наказания России за преступление агрессии против Украины.

Первое заседание коалиции состоялось 26 января, тогда участие в обсуждении принимала 21 страна. Второе заседание запланировано на 21-22 марта в Страсбурге.