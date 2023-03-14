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До коаліції по створенню Спецтрибуналу для РФ приєдналися ще дві країни

До коаліції по створенню Спецтрибуналу для РФ приєдналися ще дві країни
Спеціальний міжнародний трибунал щодо злочинів РФ проти України може бути створений вже цього року. Фото: Дмитро Кулеба, Тwitter

Спеціальний міжнародний трибунал щодо злочинів РФ проти України може бути створений вже цього року. Цивілізовані країни підтримують таку ініціативу української влади та приєднуються до коаліції.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що за створення Спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України виступили ще дві країни.

"Ще дві країни приєдналися до коаліції за створення Спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України. 32 держави наразі працюють разом, щоб притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво РФ. Путін і його соратники постануть перед судом", - написав він у твіттері.

Кулеба не уточнив, які саме країни приєдналися останніми, але відомо, що 7 березня до коаліції приєдналася Греція, а перед нею – Гватемала.

Гватемала першою серед країн Латинської Америки погодилася приєднатися до створення спеціального трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти України.

Перше засідання коаліції відбулося 26 січня, тоді участь в обговоренні брала 21 країна. Друге засідання заплановане на 21-22 березня у Страсбурзі.