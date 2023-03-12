В Україні з'явиться база воєнних злочинців: хто до неї потрапить

Найближчим часом буде готова база воєнних злочинців, якою Міністерство внутрішніх справ України поділиться з іншими країнами.

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Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом Естонської Республіки в Україні Каймо Кууском.

Він наголосив, що МВС хотіло б, щоб дружні країни могли забезпечити для себе безпеку, тому невдовзі буде готова база воєнних злочинців,.

"На сьогодні у цій базі 218 тисяч осіб. Це колишні та нинішні громадяни України. Ті, хто проживають на тимчасово окупованих територіях: Крим, Донецька та Луганська області", - сказав Ігор Клименко.

Міністр наголосив, що у першу чергу це представники органів державної влади, правоохоронних та незаконних військових формувань.

Також до цієї бази включать172 тисяч представників російського військового керівництва та представників збройних сил РФ.

Зазначимо, Україна розглядає три моделі спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти нашої держави, які напрацювали за результатами практичних дискусій з союзниками України і іншими країнами цивілізованого світу.

В США вважають, що міжнародний трибунал, чи інший механізм, в рамках якого Росію можна буде притягнути до відповідальності за злочини проти людяності та воєнні злочини в Україні, може бути готовий до літа.

Тим часом ПАРЄ та Європейський парламент ухвалили резолюції, якими закликали та підтримали трибунал для російських воєнних злочинців.