Підрозділи "Гвардії наступу" вже майже сформували, відкрили набір у резерв

Станом на 11 березня практично всі підрозділи "Гвардії наступу" вже сформовані, наразі триває набір добровольців у резерв.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр та ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це повідомила пресслужба рекрутингової кампанії Міністерства внутрішніх справ України.

Загалом до підрозділів "Гвардії наступу" вступили 28 тисяч добровольців, які успішно пройшли відбір.

"Звичайно, не всі потрапляють в ці підрозділи, тому що достатньо жорсткий відбір. Навчання практично всіх підрозділів ми вже розпочали на полігонах нашої країни і там не всі витримують", — зауважив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

В ефірі телемарафону він додав, що наразі не може назвати точні терміни навчання, адже процес триватиме стільки, скільки буде потрібно для створення боєздатних підрозділів Нацгвардії, ДПС та Нацполіції. Загалом таких штурмових бригад вісім, але усі вони зараз відносяться до "Гвардії наступу".

"Підрозділи практично сформовані і на сьогоднішній день ми набираємо добровольців, щоб сформувати резерв на майбутнє", - пояснив Клименко.

Щоб приєднатися до "Гвардії наступу" потрібно подати відповідну анкету на сайті storm.mvs.gov.ua, де представлені всі бригади, які комплектуються: Нацполіції "Лють", Держприкордонслужби "Сталевий кордон" та шість бригад Нацгвардії. Анкету можна подати через Центри надання адміністративних послуг, перелік ЦНАПів також представлений на сайті.

Формування восьми бригад має проводитися до 1 квітня, але, раніше в МВС припускали, що через значний наплив добровольців їх кількість можуть збільшити.