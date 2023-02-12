Через велику кількість добровольців МВС планує збільшити кількість бригад "Гвардії наступу"

Станом на 12 лютого Міністерство внутрішніх справ отримало понад 27 тисяч звернень щодо вступу до "Гвардії наступу". Формування восьми бригад має проводитися до 1 квітня, але через значний наплив добровольців їх кількість можуть збільшити.

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Про це в телемарафоні повідомила речниця міністра внутрішніх справ Мар’яна Рева.

"Ми бачимо, що є зацікавленість із боку добровольців. Відтак можемо прогнозувати, що буде й подальше формування штурмових бригад", — сказала вона.

Більш як 12 тисяч з поданих заявок на приєднання до "Гвардії наступу" — це консультації у ЦНАПах та за телефоном "гарячої лінії". Добровольці подали майже 15 тисяч заявок на вступ саме до штурмових бригад МВС.

Рева зауважила, що для того, щоб вступити до однієї з бригад, кандидату потрібно пройти певні етапи.

"Перший корок — подача анкети, надалі подача документів у підрозділи, потім - військово-лікарські обстеження. До речі, наразі понад 800 осіб уже пройшли ВЛК. Подальші етапи — це тестування на знання законодавства, на логічне мислення, психологічне тестування. Обов’язковим етапом є відповідний рівень фізичної підготовки", — підкреслила вона.

Ті хто отримали повістки, але хочуть долучитися до "Гвардії наступу", також можуть це зробити. Але в такій ситуації алгоритм дій залежить від типу цієї повістки. З огляду на це, формуються відповідні документальні звернення від центрів комплектації, через які доброволець вступає до "Гвардії наступу".

Нагадаємо, щоб приєднатися до "Гвардії наступу" потрібно подати відповідну анкету на сайті storm.mvs.gov.ua, де представлені всі бригади, які комплектуються: Нацполіції "Лють", Держприкордонслужби "Сталевий кордон" та шість бригад Нацгвардії.