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Залужний про ситуацію на фронті: найскладніше на Донецькому напрямку, тут ворог завдає по 50 атак щодня
На сьогоднішній день на Донецькому напрямку склалася найскладніша ситуація, там противник здійснює щодня до 50 атак. В районі Вугледара і Марʼїнки тривають запеклі бої.
Про це головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив 11 лютого у телефонній розмові із головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Головнокомандувач розповів, що на деяких ділянках фронту ЗСУ вдалося відновити раніше втрачені позиції і закріпитися там.
"Попри постійний тиск ворога, ми продовжуємо утримувати під контролем Бахмут і вживаємо заходів для стабілізації лінії фронту довкола цього міста", — підкреслив Залужний.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Він додав, що в США розуміють потреби Сил оборони для відсічі російської збройної агресії і будуть продовжувати допомагати, в тому числі військовою технікою.
Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що виведення українських військ із фронтового Бахмута Донецької області не буде. Оборона Бахмута є стратегічно правильною операцією, незважаючи на ціну, яку платить Україна, вважають в ISW.
Водночас у розвідці Британії вважають, що попри посилення тиску на Бахмут на Донеччині, країна-агресор РФ навряд чи зможе оточити місто найближчим часом.