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Залужный о ситуации на фронте: сложнее всего на Донецком направлении, здесь враг наносит по 50 атак ежедневно
На сегодняшний день на Донецком направлении сложилась самая сложная ситуация, там противник совершает ежедневно до 50 атак. В районе Угледара и Марьинки продолжаются ожесточенные бои.
Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил 11 февраля в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
Главнокомандующий рассказал, что на некоторых участках фронта ВСУ удалось восстановить ранее утраченные позиции и закрепиться там.
"Несмотря на постоянное давление врага, мы продолжаем удерживать под контролем Бахмут и принимаем меры по стабилизации линии фронта вокруг этого города", — подчеркнул Залужный.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он добавил, что в США понимают потребности Сил обороны для отпора российской вооруженной агрессии и будут продолжать помогать, в том числе военной техникой.
Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выведение украинских войск из фронтового Бахмута Донецкой области не будет. Оборона Бахмута является стратегически правильной операцией, несмотря на цену, которую платит Украина, считают в ISW.
В то же время в разведке Британии считают, что, несмотря на усиление давления на Бахмут в Донецкой области, страна-агрессор РФ вряд ли сможет окружить город.