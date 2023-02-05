Бахмут становится все более изолированным, - разведка Британии.

Оккупационные войска пытаются оцепить Бахмут Донецкой области, город становится все более изолированным.

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Об этом сообщает разведка Британии .

Отмечается, что в течение последней недели Россия продолжала добиваться небольших успехов в попытке оцепить Бахмут.

"М03 и H32 - две основные дороги в город для украинских защитников - сейчас, предположительно, находятся под угрозой прямого огня после наступления России", - говорится в сообщении.

По информации разведки, наемники ЧВК "Вагнер", вероятно, установили контроль над трассой, соединяющей Бахмут и Северск.

"В то время как многочисленные альтернативные маршруты поставок через страну остаются доступными для украинских сил, Бахмут становится все более изолированным", - подытожила британская разведка.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 3 февраля по итогам 24-го саммита Украина-ЕС заявил, что выведения украинских войск из фронтового Бахмута Донецкой области не будет.

Ранее в разведке Британии отмечали, что, несмотря на усиление давления на Бахмут в Донецкой области, страна-агрессор РФ вряд ли сможет окружить город в ближайшее время.