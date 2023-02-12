Из-за большого количества добровольцев МВД планирует увеличить число бригад "Гвардии наступления"

По состоянию на 12 февраля Министерство внутренних дел получило более 27 тысяч обращений по поводу вступления в "Гвардию наступления". Формирование восьми бригад должно проводиться до 1 апреля, но из-за значительного наплыва добровольцев их количество могут увеличить.

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Об этом в телемарафоне сообщила спикер министра внутренних дел Марьяна Рева.

"Мы видим, что есть заинтересованность со стороны добровольцев. Следовательно, можем прогнозировать, что будет и дальнейшее формирование штурмовых бригад", — сказала она.

Более 12 тысяч поданных заявок на присоединение к "Гвардии наступления" - это консультации в ЦНАПах и по телефону "горячей линии". Добровольцы подали почти 15 тысяч заявок на вступление именно в штурмовые бригады МВД.

Рева отметила, что для того чтобы вступить в одну из бригад, кандидату нужно пройти определенные этапы.

"Первый шаг — подача анкеты, в дальнейшем подача документов в подразделения, затем военно-врачебные обследования. Кстати, сейчас более 800 человек уже прошли ВВК. Дальнейшие этапы — это тестирование на знание законодательства, на логическое мышление, психологическое тестирование. Обязательным этапом является соответствующий уровень физической подготовки", - подчеркнула она.

Те, кто получил повестки, но хотят присоединиться к "Гвардии наступления", также могут это сделать. Но в такой ситуации алгоритм действий зависит от типа повестки. В связи с этим формируются соответствующие документальные обращения от центров комплектации, через которые доброволец вступает в "Гвардию наступления".

Напомним, чтобы присоединиться к "Гвардии наступления" нужно подать соответствующую анкету на сайте storm.mvs.gov.ua, где представлены все комплектующиеся бригады: Нацполиции "Лють", Госпогранслужбы "Стальная граница" и шесть бригад Нацгвардии.