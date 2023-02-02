В Украине создают "Гвардию наступления": МВД формирует штурмовые бригады

Для усиления сил обороны и освобождения оккупированных территорий Украины Министерство внутренних дел начало формирование штурмовых бригад для "Гвардии наступления", в которые могут вступать добровольцы.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона.

Основу этих подразделений будут составлять действующие полицейские, пограничники, нацгвардейцы.

"Решение создать штурмовые бригады было принято нашими работниками. Многие наши военнослужащие, защищавшие и защищающие нашу страну, вышли с инициативой набрать людей в такие подразделения. Поэтому было принято решение, что всех, кто желает, кто является патриотом, кто потерял дома или родных из-за войны, объединить в такие бригады. Мы уже начали формировать такие подразделения, которые нацелены на то, чтобы освободить наши территории и стать на международно признанные границы. Это наша ближайшая цель", — сказал Клименко.

Чтобы присоединиться к "Гвардии наступления" нужно подать соответствующую анкету на сайте storm.mvs.gov.ua, где представлены все комплектующиеся бригады: Нацполиции "Лют", Госпогранслужбы "Стальная граница" и шесть бригад Нацгвардии. Анкету можно предоставить через Центры предоставления административных услуг, перечень ЦНАПов также представлен на сайте.

"Записаться можно онлайн, заполнив анкету и в течение часа перезвонит оператор и проконсультирует, в какой рекрутинговый пункт прийти, их по Украине уже больше 140. Адреса этих пунктов есть на сайте, каждый доброволец может прийти в ближайший такой пункт. Также кандидат должен пройти военно- врачебную комиссию, сдать психологический и физический тест. После успешного прохождения он засчитывается в ту бригаду, которую он выбрал", - сказал и.о. министра внутренних дел.

Для всех бойцов этих бригад сохраняются льготы для военнослужащих и полицейских.

Напомним, вооруженные силы Украины могут получить от западных партнеров 321 танк. Но точные сроки поставки пока неизвестны. В ISW считают, что задержки с танками повлияли на способность Украины к быстрому контрнаступлению.