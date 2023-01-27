ВСУ возобновили контрнаступление под Кременной — ISW

Военные аналитики, проанализировав доступную им информацию, пришли к выводу, что украинские войска возобновили контрнаступление в районе Кременной Луганской области. Об этом говорится в обзоре Института изучения войны (ISW).

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Эксперты считают, что ВСУ начали наступление на позиции 144-й мотострелковой дивизии (20-й общевойсковой армии Западного военного округа) вблизи Кременной в ночь на 25 января. Сначала россияне отразили атаку, но уже утром украинские защитники возобновили наступление.

В Донецкой области также ведутся жестокие бои. Российские войска продолжали наземные обстрелы в районе Бахмута, в западных окрестностях Донецка и в районе Угледара.

В это же время оккупанты пытались наступать на Запорожском направлении, но безрезультатно.

"Начальник Объединенного украинского пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Эрин заявил, что российские войска не собрали достаточно мощную ударную группировку для ведения наступления на запорожском направлении, но предупредил, что российские войска несколько усилили свое присутствие в живой силе в Запорожской области", - добавили в ISW.

Ранее разведка Британии утверждала, что в районе оккупированной Кременной ведутся ожесточенные бои в хвойных лесах — этот участок фронта может стать угрозой для российских войск на Бахмутском направлении.

Кроме того, там считают, что Кременная стала главным пунктом российской обороны на Донбассе. В свою очередь глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что помимо военного командования РФ Кременную уже покинули россияне, приезжавшие работать в городе.