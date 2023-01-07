Разведка Британии оценила значение боев у Кременной

В районе оккупированной Кременной Луганской области ведутся ожесточенные бои в хвойных лесах, этот участок фронта может стать угрозой для российских войск на Бахмутском направлении.

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Об этом сообщает разведка Британии.

"В последние три недели боевые действия вокруг Кременной сосредотачивались на густо покрытой лесом местности к западу от города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что хвойные леса обеспечивают определенное прикрытие от воздушной разведки даже в зимний период, так что обе стороны, вероятнее всего, пытаются точно корректировать свой артиллерийский огонь.

Разведка сообщает, что боевые действия в большинстве своем сводятся к боям пехоты в пешем порядке, часто на коротких дистанциях, как это характерно для боя в лесу.

"Российское командование, скорее всего, будет рассматривать давление вокруг Кременной как угрозу правому флангу своего Бахмутского направления, которое они считают ключевым для обеспечения любого будущего наступления с целью оккупации остальной части Донецкой области", - добавили в разведке.

Напомним, разведка Британии сообщала, что Кременная стала главным пунктом российской обороны на Донбассе.

Отметим, как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пока помимо военного командования РФ Кременную уже покинули россияне, приезжавшие работать в городе.

По его словам, после освобождения Кременной у ВСУ есть два варианта развития событий: шагать на Старобельск - главный логистический центр области, или помочь Бахмуту и идти на Рубежную и Северодонецк, чтобы "расколоть" рашистскую группировку в этом направлении.