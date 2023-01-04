Армия РФ передислоцирует на север Крыма новые военные подразделения для удержания оккупированных территорий, - разведка

Страна-агрессор РФ перебрасывает на север Крыма новые военные подразделения. Также захватчики продолжают строить оборонительные постройки как на севере временно оккупированного полуострова, так и на временно оккупированной части Херсона.

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Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

Он отметил, что россияне сейчас прилагают все усилия, чтобы сохранить так называемый сухопутный коридор в Крым.

"В этом заключалась их идея захвата Донецкой области, побережья Азовского моря, также в их планах было отрезать Украину от Черного моря. Но страна-оккупант не смогла реализовать никакие планы в Украине", - отметил Андрей Черняк.

По его словам, учитывая, что зарубежные партнеры поставляют Украине новые образцы вооружения, так называемый сухопутный коридор в Крым, конечно, не безопасен для оккупантов.

Черняк подчеркнул, что Украина будет наносить удары по позициям россиян на всей оккупированной территории.

Представитель ГУР МО Украины добавил, что захватчики стягивают на север Крыма новые военные подразделения. Также они продолжают строить оборонительные сооружения как на севере временно оккупированного полуострова, так и на временно оккупированной Херсонской области.

"Они проиграют, поэтому создают защитные сооружения там, где могут, понимая, что им придется вести на этих рубежах боевые действия", – подытожил Андрей Черняк.

Ранее Черняк сообщил, что страна-террорист будет пытаться проводить новые наступления на фронте и не планирует завершать войну против Украины. Оккупанты зимой будут пытаться удержать сухопутный коридор в Крым и захватить всю Донецкую область.