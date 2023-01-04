Армія РФ передислоковує на північ Криму нові військові підрозділи для утримання окупованих територій, - розвідка

Країна-агресор РФ стягує на північ Криму нові військові підрозділи. Також загарбники продовжують будувати оборонні споруди як на півночі тимчасово окупованого півострова, так і на тимчасово окупованій частині Херсонщини.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк.

Він зауважив, що росіяни наразі докладають усіх зусиль, аби зберегти так званий сухопутний коридор до Криму:

"У цьому полягала їхня ідея захоплення Донецької області, узбережжя Азовського моря, також у їхніх планах було відрізати Україну від Чорного моря. Але країна-окупант не змогла реалізувати жодних планів в Україні", – зазначив Андрій Черняк.

За його словами, враховуючи, що закордонні партнери поставляють Україні нові зразки озброєння, так званий сухопутний коридор до Криму, звичайно, не є безпечним для окупантів.

Черняк наголосив, що Україна завдаватиме ударів по позиціях росіян на всій окупованій території.

Представник ГУР МО України додав, що загарбники стягують на північ Криму нові військові підрозділи. Також вони продовжують будувати оборонні споруди як на півночі тимчасово окупованого півострова, так і на тимчасово окупованій частині Херсонщини.

"Вони програють, тому створюють захисні споруди там, де можуть, розуміючи, що їм доведеться вести на цих рубежах бойові дії", – підсумував Андрій Черняк.

Раніше Черняк повідомив, що країна-терорист буде намагатися проводити нові наступи на фронті та не планує завершувати війну проти України. Окупанти намагатимуться втримати сухопутний коридор до Криму та захопити усю Донецьку область.