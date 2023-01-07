Розвідка Британії оцінила значення боїв біля Кремінної

У районі окупованої Кремінної Луганської області ведуться запеклі бої у хвойних лісах, ця ділянка фронту може стати загрозою для російських військ на Бахмутському напрямку.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

"Протягом останніх трьох тижнів бойові дії навколо Кремінної зосереджувалися на густо вкритій лісом місцевості на захід від міста", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що хвойні ліси забезпечують певне прикриття від повітряної розвідки навіть у зимовий період, тож обидві сторони, найімовірніше, намагаються точно коригувати власний артилерійський вогонь.

Розвідка повідомляє, що бойові дії здебільшого зводяться до боїв піхоти в пішому порядку, часто на коротких дистанціях, як це характерно для бою в лісі.

"Російське командування, найімовірніше, розглядатиме тиск довкола Кремінної як загрозу правому флангу свого Бахмутського напрямку, який вони вважають ключовим для забезпечення будь-якого майбутнього наступу з метою окупації решти Донецької області", – додали у розвідці.

Нагадаємо, розвідка Британії повідомляла, що Кремінна стала головним пунктом російської оборони на Донбасі.

Зазначимо, як повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, наразі крім військового командування РФ Кремінну вже покинули росіяни, які приїжджали працювати в місті.

За його словами, після звільнення Кремінної у ЗСУ є два варіанти розвитку подій: крокувати на Старобільськ - головний логістичний центр області, або допомогти Бахмуту і йти на Рубіжне та Сєвєродонецьк, щоб "розколоти" рашистське угрупування на цьому напрямку.