За сутки ВСУ уничтожили 850 оккупантов

За сутки 30 января Вооруженные силы Украины уничтожили 850 российских военных, таким образом, с начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года по состоянию на утро 31 января потери российской армии в живой силе составляют 127 500 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Также с начала полномасштабной войны по состоянию на утро 31 января российская армия потеряла 6378 боевых бронированных машин (9 за 30 января), 2197 артиллерийских систем (1 за 30 января), 454 ракетных системы залпового огня (1 за 30 января), а также 19 оперативно-тактического уровня (4 за 30 января).

Напомним, Британская разведка заявляет, что российское командование пытается разработать новую ось наступления в Донецкой области, но вряд ли добьется прорыва.