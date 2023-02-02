- Тип
- Важливо Важливо
- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
В Україні створюють "Гвардію наступу": МВС формує штурмові бригади
Для посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій України Міністерство внутрішніх справ розпочало формування штурмових бригад для "Гвардії наступу", до яких можуть вступати добровольці.
Про це повідомив виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону.
Основу цих підрозділів будуть складати діючі поліцейські, прикордонники, нацгвардійці.
"Рішення створити штурмові бригади було прийнято нашими працівниками. Багато наших військовослужбовців, які боронили і боронять нашу країну, вийшли з ініціативою набрати людей в такі підрозділи. Тому було прийнято рішення, що всіх, хто бажає, хто є патріотом, хто втратив домівки або рідних через війну, об'єднати в такі бригади. Ми вже почали формувати такі підрозділи, які націлені на те, щоб звільнити наші території і стати на міжнародно визнані кордони. Це наша найближча мета", — сказав Клименко.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Щоб приєднатися до "Гвардії наступу" потрібно подати відповідну анкету на сайті storm.mvs.gov.ua, де представлені всі бригади, які комплектуються: Нацполіції "Лють", Держприкордонслужби "Сталевий кордон" та шість бригад Нацгвардії. Анкету можна подати через Центри надання адміністративних послуг, перелік ЦНАПів також представлений на сайті.
"Записатися можна онлайн, заповнивши анкету і протягом години передзвонить оператор і проконсультує, у який рекрутинговий пункт прийти, їх по Україні вже більше 140. Адреси цих пунктів є на сайті, кожен доброволець може прийти в найближчий такий пункт. Також кандидат має пройти військово-лікарську комісію, здати психологічний та фізичний тест. Після успішного проходження він зараховується в ту бригаду, яку він вибрав", — сказав в.о. міністра внутрішніх справ.
Для всіх бійців цих бригад зберігаються пільги, які є для військовослужбовців та поліцейських.
Нагадаємо, Збройні сили України можуть отримати від західних партнерів 321 танк. Але точні терміни поставки наразі невідомі. В ISW вважають, що затримки з танками вплинули на спроможність України до швидкого контрнаступу.