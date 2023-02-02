В Україні створюють "Гвардію наступу": МВС формує штурмові бригади

Для посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій України Міністерство внутрішніх справ розпочало формування штурмових бригад для "Гвардії наступу", до яких можуть вступати добровольці.

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Про це повідомив виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

Основу цих підрозділів будуть складати діючі поліцейські, прикордонники, нацгвардійці.

"Рішення створити штурмові бригади було прийнято нашими працівниками. Багато наших військовослужбовців, які боронили і боронять нашу країну, вийшли з ініціативою набрати людей в такі підрозділи. Тому було прийнято рішення, що всіх, хто бажає, хто є патріотом, хто втратив домівки або рідних через війну, об'єднати в такі бригади. Ми вже почали формувати такі підрозділи, які націлені на те, щоб звільнити наші території і стати на міжнародно визнані кордони. Це наша найближча мета", — сказав Клименко.

Щоб приєднатися до "Гвардії наступу" потрібно подати відповідну анкету на сайті storm.mvs.gov.ua, де представлені всі бригади, які комплектуються: Нацполіції "Лють", Держприкордонслужби "Сталевий кордон" та шість бригад Нацгвардії. Анкету можна подати через Центри надання адміністративних послуг, перелік ЦНАПів також представлений на сайті.

"Записатися можна онлайн, заповнивши анкету і протягом години передзвонить оператор і проконсультує, у який рекрутинговий пункт прийти, їх по Україні вже більше 140. Адреси цих пунктів є на сайті, кожен доброволець може прийти в найближчий такий пункт. Також кандидат має пройти військово-лікарську комісію, здати психологічний та фізичний тест. Після успішного проходження він зараховується в ту бригаду, яку він вибрав", — сказав в.о. міністра внутрішніх справ.

Для всіх бійців цих бригад зберігаються пільги, які є для військовослужбовців та поліцейських.

Нагадаємо, Збройні сили України можуть отримати від західних партнерів 321 танк. Але точні терміни поставки наразі невідомі. В ISW вважають, що затримки з танками вплинули на спроможність України до швидкого контрнаступу.