Стало відомо, скільки танків отримає ЗСУ від країн Заходу

Збройні сили України можуть отримати від західних партнерів 321 танк. Але точні терміни поставки наразі невідомі.

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Про це заявил посол України у Франції Вадим Омельченко, повідомляє Reuters.

"Станом на сьогодні, численні країни офіційно підтвердили свою згоду на поставку Україні 321 важкого танка", – сказав він.

Дипломат не став деталізувати, яку кількість техніки надасть та чи інша країна. Але акцентував на необхідності прискорити поставки.

"Що стосується термінів поставки, то вони варіюються в кожному конкретному випадку. Деяким потрібно провести технічне обслуговування, інші вирішують питання логістики, треті чекають на отримання інших моделей, щоб віддати ті, які вони дають", — заявив Омельченко.

Він наголосив, що військова допомога Україні потрібна якнайшвидше.

"Якщо чекати до серпня чи вересня, то буде занадто пізно", – підкреслив дипломат.

За словами Омельченка, Україна готується до можливого наступу Росії на кількох фронтах навесні 2023 року.

"Ми не боїмося, ми готуємося дуже серйозно", – зазначив дипломат.

Нагадаємо, Польща готова відправити Збройним Силам України 60 танків PT-91 Twardy разом із раніше анонсованими 14 танками Leopard 2.

Якщо Польща відправить танки в Україну протягом кількох наступних тижнів, то це означатиме, що вона стане однією з перших. Так само, як Варшава власним прикладом фактично підштовхнула інші країни передати танки ЗСУ.

Раніше країна виробник Leopard — Німеччина — тривалий час відмовляла в такій військовій допомозі ЗСУ. Однак 25 січня Берлін схвалив відправку в Україну 14 танків Leopard і дозволив реекспорт іншим країнам. Але партія дійде в Україну приблизно через три місяці.

Зазначимо, Силам оборони Україниважливо отримати значну кількість танків, особливо Leopard 2. Тому українські дипломати останній час активно працювали над тим, щоб союзникистворили так звану "танкову коаліцію".