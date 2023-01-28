Стало известно, сколько танков получит ВСУ от стран Запада

Вооруженные силы Украины могут получить от западных партнеров 321 танк. Но точные сроки поставки пока неизвестны.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом заявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко, сообщает Reuters.

"По состоянию на сегодняшний день, многочисленные страны официально подтвердили свое согласие на поставку Украине 321 тяжелого танка", – сказал он.

Дипломат не стал детализировать, какое количество техники предоставит та или иная страна. Но акцентировал внимание на необходимости ускорить поставки.

"Что касается сроков поставки, то они варьируются в каждом конкретном случае. Некоторым нужно провести техническое обслуживание, другие решают вопросы логистики, третьи ждут получения других моделей, чтобы отдать те, которые они дают", — заявил Омельченко.

Он подчеркнул, что военная помощь Украине нужна как можно быстрее.

"Если ждать до августа или сентября, то будет слишком поздно", – подчеркнул дипломат.

По словам Омельченко, Украина готовится к возможному наступлению России на нескольких фронтах весной 2023 года.

"Мы не боимся, мы готовимся очень серьезно", – отметил дипломат.

Напомним, Польша готова отправить Вооруженным Силам Украины 60 танков PT-91 Twardy вместе с ранее анонсированными 14 танками Leopard 2.

Если Польша отправит танки в Украину в течение нескольких следующих недель, это будет означать, что она станет одной из первых. Так же, как Варшава собственным примером фактически подтолкнула другие страны передать танки ВСУ.

Ранее страна производитель Leopard - Германия - долгое время отказывала в такой военной помощи ВСУ. Однако 25 января Берлин одобрил отправку в Украину 14 танков Leopard и разрешил реэкспорт другим странам. Но партия дойдет в Украину примерно через три месяца.

Отметим, Силам обороны Украины важно получить значительное количество танков, особенно Leopard 2. Поэтому украинские дипломаты в последнее время активно работали над тем, чтобы союзники создали так называемую "танковую коалицию" .