Задержки с танками повлияли на способность Украины к быстрому контрнаступлению, - ISW

Задержки с предоставлением Киеву передовых систем ПВО и танков ограничили способность Украины использовать возможности для больших контрнаступательных операций, созданные недостатками и неудачами российских военных операций.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Отмечается, что Украина все еще может начать давно запланированное контрнаступление этой зимой, что несколько смягчит последствия проволочек Запада с предоставлением необходимой помощи. Однако задержка с началом этого контрнаступления до сих пор позволила россиянам поставить условия, которые сделают его более трудным. Также эта задержка позволила России создать условия для своего наступления.

"Если у Украины еще нет техники, необходимой для начала контрнаступления, то ей, возможно, придется ждать много недель, пока западные танки не прибудут в количестве, достаточном для поддержки возобновления усилий", - говорится в сообщении.

Кроме того, нужно учитывать погодные условия. По мнению аналитиков, и россиянам, и украинцам придется учитывать сезон весеннего бездорожья, что усложнит, если не сделает невозможным, быстрое контрнаступление.

Украине, возможно, придется подождать до конца весны или начала лета, прежде чем возобновить свои крупномасштабные усилия по освобождению стратегически важной территории.

Напомним, что после того, как Германия решила передать Украине Leopard 2 и разрешила реэкспорт, ряд стран решили присоединиться к "танковой коалиции".

Теперь в Киеве считается логичным следующим шагом передачу современных истребителей. Западные партнеры уже обсуждают этот вопрос. В частности, в Белом доме заявили, что не исключают включения F-16 в пакет новой военной помощи.