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Подразделения "Гвардии наступления" уже почти сформированы, открыли набор в резерв
По состоянию на 11 марта практически все подразделения "Гвардии наступления" уже сформированы, сейчас идет набор добровольцев в резерв.
Об этом сообщила пресс-служба рекрутинговой кампании Министерства внутренних дел Украины.
Всего в подразделения "Гвардии наступления" поступили 28 тысяч добровольцев, успешно прошедших отбор.
"Конечно, не все попадают в эти подразделения, потому что достаточно жесткий отбор. К обучению практически всех подразделениям мы уже приступили на полигонах нашей страны и там не все выдерживают", — отметил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В эфире телемарафона он добавил, что пока не может назвать точные сроки обучения, ведь процесс будет продолжаться столько, сколько потребуется для создания боеспособных подразделений Нацгвардии, ГНС и Нацполиции. В общей сложности таких штурмовых бригад восемь, но все они сейчас относятся к "Гвардии наступления".
"Подразделения практически сформированы и на сегодняшний день мы набираем добровольцев, чтобы сформировать резерв на будущее", – пояснил Клименко.
Чтобы присоединиться к "Гвардии наступления" нужно подать соответствующую анкету на сайте storm.mvs.gov.ua, где представлены все комплектующиеся бригады: Нацполиции "Люь", Госпогранслужбы "Стальная граница" и шесть бригад Нацгвардии. Анкету можно предоставить через Центры предоставления административных услуг, перечень ЦНАПов также представлен на сайте.
Формирование восьми бригад должно проводиться до 1 апреля, но ранее в МВД предполагали, что из-за значительного наплыва добровольцев их количество могут увеличить.