ВСУ фактически уничтожили группировку ЧПК "Вагнер" под Бахмутом, - спикер Восточной группировки

Вооруженные силы Украины продолжают держать оборону Бахмута Донецкой области — отбивают атаки и наступают на определенных участках. Группировка ЧПК "Вагнер", направленная российским командованием на штурм города, понесла существенные потери — украинские защитники фактически ликвидировали террористические отряды незаконной военной компании.

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Об этом 10 марта в эфире телемарафона сообщил спикер Восточной группировки ВСУ, полковник Сергей Череватый.

"Мы наблюдаем за радиоперехватами и за обращениями Пригожина (владельца ЧВК — Delo.ua). Понимаем, что у него есть конфликт с командованием операции, у которого нет желания ему помогать (…) И, наоборот, Пригожин имеет желание сохранить свою военно-политическую субъектность, стать весомой фигурой (…) Однако есть доблесть и мастерство ВСУ, которое фактически уничтожило группировку "Вагнера". Оно понесло существенные потери и большая часть полегла на бахмутских полях. Их бесславная история в средней перспективе закончится", — сказал Череватый.

В то же время, он отметил, что интенсивность на Бахмутском направлении сохраняется. Спикер Восточной группировки без уточнения временных рамок сообщил, что произошло 57 боестолкновений. Враг потерял 191 военнослужащего убитыми и 319 ранеными.

В районе самого Бахмута 9 марта зафиксировали 20 обстрелов и 23 боестолкновения.

В ISW накануне заявили, что у РФ нет достаточного количества ресурсов, чтобы продолжать наступление в случае захвата Бахмута.

Напомним, 6 марта на Ставке верховного главнокомандующего приняли решение, что оборона Бахмута будет продолжена. Секретарь СНБО Данилов отметил, что об окружении города пока речь не идет.