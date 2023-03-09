Армия РФ не сможет продолжить наступление в случае захвата Бахмута, – ISW

У страны-агрессора РФ, вероятно, нет достаточного количества ресурсов, чтобы продолжать наступление в случае захвата Бахмута.

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Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Там отмечают, что финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 8 марта объявил, что российские войска захватили весь восточный Бахмут, что согласуется с имеющимися визуальными доказательствами.

Кроме того, известный российский военный блоггер заявил, что по состоянию на 7 марта российские войска контролируют от 45 до 52 процентов Бахмута.

По оценкам ISW, по состоянию на 8 марта российские силы оккупировали не менее 50 процентов Бахмута.

"Российские силы, вероятно, усилят атаки на северо-западном и юго-западном Бахмуте (к северу от Опросного и к югу от Ягодного соответственно), чтобы обойти реку Бахмутка", - отмечают аналитики.

По их мнению, российские войска вряд ли быстро совершат прорыв за Бахмут, если захватят город.

"8 марта Пригожин намекнул, что российское Министерство обороны использовало вагнеровцев, чтобы нести груз интенсивных боевых действий в Бахмуте, и может отказаться от ЧВК "Вагнер" после захвата Бахмута, чтобы обычные российские подразделения могли продолжать атаку", - подчеркивают аналитики.

Они не наблюдают никаких признаков того, что у российских военных хорошо оснащен и подготовлен резерв для продвижения за Бахмут. Большинство российских подразделений на Донбассе уже принимают участие в наступательных операциях, в том числе российские десантники (ВДВ), присоединившиеся к российскому наступлению на Бахмут в январе 2023 года.

"Русское наступление на востоке Украины скоро достигнет кульминации, если российские войска захватят Бахмут, поскольку у российских военных нет необходимой боевой мощи и подкреплений для совершения прорыва под Бахмутом", - отмечают аналитики.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что российским войскам, вероятно, не хватает механизированных сил, необходимых для продвижения за пределами Бахмута. Тактические "штурмовые отряды", которые враг использовал для наступления на город, не способны вести маневренную войну.