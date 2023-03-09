Армія РФ не зможе продовжити наступ у разі захоплення Бахмута, – ISW

У країни-агресора РФ, ймовірно, немає достатньої кількості ресурсів, щоб продовжувати наступ у разі захоплення Бахмуту.

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Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Там зазначають, що фінансист ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин 8 березня оголосив, що російські війська захопили весь східний Бахмут, що узгоджується з наявними візуальними доказами.

Крім того, відомий російський військовий блогер заявив, що станом на 7 березня російські війська контролюють від 45 до 52 відсотків Бахмута.

За оцінками ISW, станом на 8 березня російські сили окупували щонайменше 50 відсотків Бахмута.

"Російські сили, ймовірно, посилять атаки на північно-західному та південно-західному Бахмуті (на північ від Опитного та на південь від Ягідного відповідно), щоб обійти річку Бахмутка", - зазначають аналітики.

На їхню думку, російські війська навряд чи швидко здійснять прорив за Бахмут, якщо захоплять місто.

"8 березня Пригожин натякнув, що російське Міністерство оборони використовуваловагнерівців, щоб нести тягар інтенсивних бойових дій у Бахмуті, і може відмовитися від ПВК "Вагнер" після захоплення Бахмута, щоб звичайні російські підрозділи могли продовжувати атаку", - підкреслюють аналітики.

Вони не спостерігають жодних ознак того, що російські військові мають добре оснащений і підготовлений резерв для просування за Бахмут. Більшість російських підрозділів на Донбасі вже беруть участь у наступальних операціях, у тому числі російські десантники (ВДВ), які приєдналися до російського наступу на Бахмут у січні 2023 року

"Російський наступ на сході України незабаром досягне кульмінації, якщо російські війська захоплять Бахмут, оскільки російські військові не мають необхідної бойової потужності та підкріплень для здійснення прориву під Бахмутом", - наголошують аналітики.

Раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що російським військам, ймовірно, не вистачає механізованих сил, необхідних для просування за межами Бахмута. Тактичні "штурмові загони", які ворог використовував для наступу на місто, не здатні вести маневрену війну.